Премьер Греции: Северная Македония должна повсеместно использовать свое конституционное название

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис вновь подчеркнул обязательство должностных лиц Северной Македонии использовать конституционное название страны во всех случаях, как это предусматривает соглашение между Афинами и Скопье, заключенное в 2018 году.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Ekathimerini.

В интервью государственному вещателю ERT он заявил, что Афины будут ждать официальной позиции правительства в Скопье, но первые свидетельства, по его словам, "являются крайне негативными".

"В основе Преспанского соглашения была концепция единого названия..., что название "Северная Македония" должно применяться ко всем, то есть использоваться как за рубежом, так и внутри страны", – отметил Мицотакис.

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Премьер еще раз предупредил новое правительство Северной Македонии, чтобы отныне то изменило свою линию, уважало "центральное положение Преспанского соглашения" и использовало только название "Северная Македония" в стране и за ее пределами, когда речь идет о северном соседе Греции.

"В противном случае, несомненно, это вызовет проблемы не только в отношениях Греции с Северной Македонией, но и в отношениях Европы с Северной Македонией", – резюмировал он.

На днях Мицотакис подтвердил намерение тормозить вступление Северной Македонии в ЕС после того, как ее новый президент назвала страну "Македонией", что разожгло спор с Афинами относительно названия.

Северомакедонский президент Гордана Силяновская Давкова, которая победила на президентских выборах, во время своей инаугурации использовала прежнее название Северной Македонии, нарушив соглашение между Афинами и Скопье.

В МИД Греции осудили Силяновскую Давкову, а премьер страны Кириакос Мицотакис назвал ее поступок "провокационным шагом".

Несмотря на это в офисе президента заявили, что она имеет право на использование названия "Македония" в публичных выступлениях, хотя и будет придерживаться официального использования конституционного названия.