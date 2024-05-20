Между Испанией и Аргентиной вспыхнул скандал из-за заявлений о жене премьера

Испания отозвала своего посла в Буэнос-Айресе для консультаций в воскресенье после того, как президент Аргентины Хавьер Милей во время ультраправого митинга в Мадриде пренебрежительно высказался о жене испанского премьера Педро Санчеса.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Милей назвал жену Санчеса Бегону Гомес "коррумпированной" во время митинга в Мадриде, организованного ультраправой партией Vox.

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Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что ожидает извинений от Милея.

Другие министры также осудили речь аргентинского президента, в которой он назвал социализм "проклятым и канцерогенным". Санчес возглавляет Социалистическую партию Испании.

"Своим поведением Милей довел отношения между Испанией и Аргентиной до самого серьезного состояния в новейшей истории", – сказал Альбарес в видеообращении.

Пресс-секретарь Милея в интервью аргентинскому телеканалу в воскресенье заявил, что президент не будет извиняться. Он добавил, что испанские чиновники должны отказаться от оскорблений, которые они сделали в его адрес.

Визит Милея нарушил дипломатический протокол, поскольку он отказался встретиться с королем Испании Фелипе и премьером Санчесом, вместо этого отдав предпочтение продвижению своей книги вместе с лидером Vox Сантьяго Абаскалем на партийном митинге.

Глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что "нападениям на членов семей политических лидеров нет места в нашей культуре".

В апреле суд Мадрида заявил, что рассматривает обвинения в злоупотреблении влиянием и коррупции в бизнесе против жены Санчеса, выдвинутые по частной жалобе группы антикоррупционных активистов "Чистые руки".

Однако позже прокуратура Мадрида заявила, что подала апелляцию на закрытие дела за отсутствием доказательств.

Санчес решил остаться на посту премьера после пяти дней взвешивания своего будущего, когда было объявлено о расследовании против его жены.