У Сербії почали судити родичів стрільця, який убив дев'ятьох людей

Вищий суд сербського міста Крагуєваць 27 травня почав суд над дядьком і братом 22-річного Уроша Блажича, який у травні 2023 року розстріляв дев'ятьох люде у двох селах поблизу Белграда.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила балканська служба "Радіо Свобода".

Дядьку й брату Блажича оголосили кримінальні звинувачення за статтею про незаконне зберігання, передання та перевезення зброї й вибухових речовин. Вони фігурують як співвиконавці масового убивства.

У разі доведення провини чоловікам загрожує від двох до 12 років ув'язнення, прокуратура просить шість років. Наразі вони перебувають під вартою.

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Суд над самим Урошем Блажичем розпочався ще 23 травня в місті Смедереве, де йому оголосили звинувачення в жовтні 2023 року. Його перервали через обурення присутніх у залі родичів жертв стрілянини.

Блажичу інкримінують убивство дев'ятьох і поранення ще 12 людей у селах Мало Ораш'є та Дубона, що біля сербської столиці. Стрільця затримали наступного дня в селі Вініште неподалік Крагуєваця, де живе його дядько, в якого під час обшуків знайшли багато зброї та вибухівки.

Обвинувачення просить засудити Блажича та його батька до 20 років ув'язнення.

Ця стрілянина сталась менш як за дві доби після резонансного вбивства у школі Белграда, коли 14-річний учень застрелив вісьмох дітей та охоронця школи. Пізніше ще одна дитина померла в лікарні від поранень.

Ці дві стрілянини сколихнули країну та спричинили масові демонстрації проти уряду із закликами припинити пропаганду насильства. Їхні організатори пізніше об’єднались у блок "Сербія проти насильства", який взяв участь у виборах минулого року.