В Сербии начали судить родственников стрелка, убившего девять человек

Высший суд сербского города Крагуевац 27 мая начал суд над дядей и братом 22-летнего Уроша Блажича, который в мае 2023 года расстрелял девять человек в двух селах вблизи Белграда.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила балканская служба "Радио Свобода".

Дяде и брату Блажича объявили уголовные обвинения по статье о незаконном хранении, передаче и перевозке оружия и взрывчатых веществ. Они фигурируют как соисполнители массового убийства.

В случае доказательства вины мужчинам грозит от двух до 12 лет заключения, прокуратура просит шесть лет. Сейчас они находятся под стражей.

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Суд над самим Урошем Блажичем начался еще 23 мая в городе Смедереве, где ему предъявили обвинение в октябре 2023 года. Его прервали из-за возмущения присутствующих в зале родственников жертв стрельбы.

Блажичу инкриминируют убийство девяти и ранение еще 12 человек в селах Мало Орашье и Дубона, что возле сербской столицы. Стрелка задержали на следующий день в селе Виниште неподалеку Крагуеваца, где живет его дядя, у которого во время обысков нашли много оружия и взрывчатки.

Обвинение просит приговорить Блажича и его отца к 20 годам заключения.

Эта стрельба произошла менее чем через двое суток после резонансного убийства в школе Белграда, когда 14-летний ученик застрелил восьмерых детей и охранника школы. Позже еще один ребенок умер в больнице от ранений.

Эти две стрельбы всколыхнули страну и вызвали массовые демонстрации против правительства с призывами прекратить пропаганду насилия. Их организаторы позже объединились в блок "Сербия против насилия", который принял участие в выборах прошлого года.