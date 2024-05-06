В Шотландии почти определился следующий первый министр

Следующим первым министром Шотландии ожидаемо станет Джон Суинни от Шотландской национальной партии, ранее заместитель первого министра, после того, как остался единственным кандидатом.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

Джона Суинни за несколько часов ожидаемо определят следующим лидером Шотландской национальной партии, после того, как его потенциальный конкурент Грэм Маккормик решил снять свою кандидатуру.

Маккормик собрал достаточное количество голосов в свою поддержку, чтобы выдвигать кандидатуру, но решил не участвовать в гонке и поддержать Суинни, поскольку они разделяют мнения относительно вызовов, которые стоят перед партией и правительством.

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60-летний Суинни уже возглавлял Шотландскую национальную партию в период с 2000 до 2004 года.

Напомним, на прошлой неделе на фоне ожидаемого вотума недоверия в отставку ушел глава Шотландской национальной партии и первый министр Хумза Юсаф.

Его правительство, однако, пережило вотум недоверия, вызванный разрывом коалиционного соглашения с "Зелеными" из-за разногласий по климатической политике.