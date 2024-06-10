В Финляндии правопопулисты из правительственной коалиции провалились на евровыборах

Финские правопопулисты, в отличие от тенденции в большинстве стран ЕС, получили крайне неприятные для себя результаты на выборах в Европарламент – через год после того, как чуть не победили на национальных выборах.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Результат евровыборов стал досадной неожиданностью для "Настоящих финнов", одной из ключевых партий в нынешней правящей коалиции.

Соцопросы прогнозировали им до трех мест, но в итоге "Настоящие финны" получили лишь 7,6% голосов – на 6,2 процентных пункта меньше, чем на предыдущих выборах в ЕП, и получают лишь один мандат. Это место займет Себастьян Тюнккюнен, который по результатам этих выборов оказался самым молодым евродепутатом от Финляндии (ему 35 лет).

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Напомним, перед этим на национальных выборах в 2023 году "Настоящие финны" получили более 20% и лишь минимально отставали от "Национальной коалиции".

Победителем, как и на всех предыдущих евровыборах в Финляндии, оказалась "Национальная коалиция" (партия действующих премьера и президента страны) с 24,8% голосов. Это обеспечивает им четыре мандата.

Вторыми с 17,3% неожиданно оказались "Левые", от которых в Европарламент пошла их лидер Ли Андерссон. По сравнению с выборами 2019 года они нарастили поддержку более чем на 10 процентных пунктов.

На третьем месте оказались социал-демократы, которых ранее возглавляла Санна Марин, с 17,3%.

Центристы получили 11,8%, "Зеленые" – 11,3%. Для обеих политсил это худший результат, чем в 2019 году.

"Шведская народная партия" с более 6% сохранит свой единственный мандат в Европарламенте, хотя рисковала его потерять. Это место займет их лидер Анна-Майя Хенрикссон.

В Польше по результатам выборов в Европарламент побеждает партия премьер-министра Дональда Туска, однако ультраправая "Конфедерация" получила свой лучший результат и заняла третье место. В Италии уверенно победила партия премьера Джорджии Мелони.

Во Франции промакроновский блок с разгромным результатом уступил правопопулистскому "Национальному объединению", после чего Макрон неожиданно объявил досрочные парламентские выборы.

В целом результат ультраправых на выборах Европарламента оказался ниже прогнозов.