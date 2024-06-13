Польща підтримує "пакет" кандидатів, яких пропонують на топпосади у ЄС

Польща в цілому висловлює підтримку кандидатам на ключові посади у керівництві Євросоюзу, яких сьогодні обговорюють найбільше.

Про це стало відомо польській радіостанції RMF FM, пише "Європейська правда".

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск офіційно запропонує кандидатуру Урсули фон дер Ляєн на другий термін на посаді голови Єврокомісії на неформальній зустрічі лідерів ЄС у понеділок.

Польський прем'єр-міністр разом з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом є провідними переговірниками щодо пакета ключових посад в ЄС від імені урядів, які належать до Європейської народної партії, що перемогла на виборах до Європарламенту.

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У пакеті пропозиції буде Урсула фон дер Ляєн від Європейської народної партії на посаду голови Єврокомісії, колишній прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта від соціалістів і демократів на посаду голови Європейської ради і прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас на посаду глави дипломатії ЄС від лібералів.

За даними радіостанції, "це прийнятний для Польщі пакет прізвищ", тому що пріоритетом для польської влади у розподілі трьох найвищих посад в ЄС є географічний баланс.

Польща виступає за те, щоб східний регіон Європи також був представлений у найвищому керівництві ЄС. Усі нинішні керівники головних інституцій ЄС походять з так званої Старої Європи. Голова Європейської ради – бельгієць, голова Європейської комісії – німкеня, а дипломатію ЄС очолює іспанець.

Тепер же главою дипломатії ЄС стала би прем'єрка Естонії, який займає дуже жорстку позицію щодо Росії і рішуче підтримує Україну.

За словами дипломатів ЄС, країни південної Європи "трохи відвертають від неї носа", оскільки побоюються, що вона зосередиться виключно на Україні, на шкоду так званому Глобальному Півдню.

Польщі також подобається кандидатура Роберти Метсоли з Мальти на посаді голови Європарламенту.

Для Варшави "важливо швидко узгодити позиції, адже йдеться про стабільність і передбачуваність Союзу перед обличчям війни". Польща не хотіла б, щоб дискусії щодо найважливіших позицій затягувалися і "отруювали" відносини між країнами.

Однак, якщо в понеділок не вдасться домовитися про призначення, глави держав і урядів ЄС зроблять ще одну спробу на наступному саміті наприкінці місяця.

Ідея полягає в тому, щоб у липні затвердити голову Єврокомісії. Лише після цього країни ЄС висунуть своїх кандидатів на посади комісарів.

Нагадаємо, деякі країни вже озвучили своїх кандидатів на єврокомісарів.

Детальніше про те, як буде формуватися новий склад керівного органу ЄС, читайте у статті "Євросоюз шукає нових лідерів".