Мелоні дорікнула Макрону через питання абортів на саміті G7

Італія зажадала вилучити згадку про "безпечні та легальні аборти" з підсумкової заяви саміту G7, що проходить цього тижня.

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на дипломатичні джерела, пише "Європейська правда".

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні звинуватила французького президента Емманюеля Макрона в прагненні набрати політичні бали напередодні національних дострокових виборів у Франції.

Комюніке G7 2023 року, оприлюднене після саміту лідерів у Хіросімі, закликало до "доступу до безпечних і легальних абортів та післяабортного догляду".

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Схожі або дещо жорсткіші формулювання запропонували французькі та канадські дипломати під час звичних переговорів напередодні зустрічі 2024 року, яку приймає консервативна прем'єрка Італії Джорджія Мелоні.

"Всі інші країни підтримали їх, але для Мелоні це була червона лінія, тому в остаточному тексті вона (пропозиція) відсутня", – сказав один з дипломатів агентству.

Пізніше Макрон сказав журналістам, що шкодує через це рішення.

У неділю Макрон приголомшив країну, розпустивши парламент і призначивши дострокові вибори після того, як його партія зазнала поразки від ультраправих на виборах до Європарламенту.

Мелоні очолює національну консервативну партію, і в минулому вона конфліктувала з Макроном, зокрема, через свою жорстку позицію щодо імміграції.

У четвер вона заявила, що немає жодних підстав для розпалювання суперечок з питання абортів. "Я вважаю, що в такі важкі часи, як зараз, агітувати, використовуючи такий цінний форум, як G7, є глибоко неправильним", – сказала Мелоні в інтерв'ю журналістам.

Високопоставлений італійський дипломат підтвердив, що слово "аборт" не з'явиться в підсумковому комюніке, але сказав, що це лише тому, що в заяві чітко вказано, що G7 продовжує підтримувати цілі Хіросімської декларації.

Американський посадовець повідомив журналістам, що президент Джо Байден також не хотів, щоб згадка про аборти зникла з тексту декларації.

"Президент був дуже твердо переконаний, що нам потрібно мати принаймні формулювання, які посилаються на те, що ми зробили в Хіросімі щодо здоров'я жінок і репродуктивних прав", – сказав посадовець.

Мелоні рішуче виступає проти абортів. Вона розповідала у своїй автобіографії, що її мати була близька до того, щоб зробити аборт.

У квітні керівна коаліція Італії зіткнулася зі звинуваченнями опозиції в спробі обмежити право на аборт за допомогою поправки у парламенті, яка може полегшити діяльність груп проти абортів у державних сімейних клініках.

В травні у Римі активісти освистали міністерку у справах сім'ї Італії через її критичну позицію щодо права на аборт, змусивши її скасувати виступ на конференції, присвяченій боротьбі зі зниженням народжуваності в країні.