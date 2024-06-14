Мелони упрекнула Макрона из-за вопроса абортов на саммите G7

Италия потребовала изъять упоминание о "безопасных и легальных абортах" из итогового заявления саммита G7, проходящего на этой неделе.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники, пишет "Европейская правда".

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони обвинила французского президента Эмманюэля Макрона в стремлении набрать политические баллы накануне национальных досрочных выборов во Франции.

Коммюнике G7 2023 года, обнародованное после саммита лидеров в Хиросиме, призвало к "доступу к безопасным и легальным абортам и послеабортному уходу".

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Похожие или несколько более жесткие формулировки предложили французские и канадские дипломаты во время обычных переговоров накануне встречи 2024 года, которую принимает консервативный премьер Италии Джорджия Мелони.

"Все остальные страны поддержали их, но для Мелони это была красная линия, поэтому в окончательном тексте оно (предложение) отсутствует", – сказал один из дипломатов агентству.

Позже Макрон сказал журналистам, что сожалеет из-за этого решения.

В воскресенье Макрон ошеломил страну, распустив парламент и назначив досрочные выборы после того, как его партия потерпела поражение от ультраправых на выборах в Европарламент.

Мелони возглавляет национальную консервативную партию, и в прошлом она конфликтовала с Макроном, в частности, из-за своей жесткой позиции по иммиграции.

В четверг она заявила, что нет никаких оснований для разжигания споров по вопросу абортов. "Я считаю, что в такие трудные времена, как сейчас, агитировать, используя такой ценный форум, как G7, глубоко неправильно", – сказала Мелони в интервью журналистам.

Высокопоставленный итальянский дипломат подтвердил, что слово "аборт" не появится в итоговом коммюнике, но сказал, что это лишь потому, что в заявлении четко указано, что G7 продолжает поддерживать цели Хиросимской декларации.

Американский чиновник сообщил журналистам, что президент Джо Байден также не хотел, чтобы упоминание об абортах исчезло из текста декларации.

"Президент был очень твердо убежден, что нам нужно иметь по крайней мере формулировки, которые ссылаются на то, что мы сделали в Хиросиме относительно здоровья женщин и репродуктивных прав", – сказал чиновник.

Мелони решительно выступает против абортов. Она рассказывала в своей автобиографии, что ее мать была близка к тому, чтобы сделать аборт.

В апреле правящая коалиция Италии столкнулась с обвинениями оппозиции в попытке ограничить право на аборт с помощью поправки в парламенте, которая может облегчить деятельность групп против абортов в государственных семейных клиниках.

В мае в Риме активисты освистали министра по делам семьи Италии из-за ее критической позиции в отношении права на аборт, заставив ее отменить выступление на конференции, посвященной борьбе со снижением рождаемости в стране.