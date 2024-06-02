Нетаньягу виступить у Конгресі США на тлі критики дій Ізраїлю в Газі

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху прийняв запрошення лідерів Конгресу США виступити на спільному засіданні обох палат на тлі критики ізраїльської військової операції в секторі Гази.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Нетаньяху заявив, що з нетерпінням чекає можливості "представити правду" Конгресу про "справедливу війну", яку Ізраїль веде в Газі після нападу терористичного угруповання ХАМАС у жовтні 2023 року.

"Украй зворушений привілеєм представляти Ізраїль в обох палатах Конгресу і представити правду про нашу справедливу війну проти тих, хто прагне нас знищити, представникам американського народу і всього світу", – додав ізраїльський прем'єр.

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Напруженість у зв'язку з виступом Нетаньягу зростала протягом останніх тижнів після того, як спікер Палати представників США Майк Джонсон оголосив про намір запросити прем'єра Ізраїлю виступити перед Конгресом.

Демократична партія США розкололася через підтримку Ізраїлю в його війні в Газі, особливо після нещодавніх ударів по визначеній безпечній зоні для палестинців у південному місті Рафах, в результаті яких, за повідомленнями, загинули щонайменше 45 людей.

Критика посилилась також після припису Міжнародного суду ООН, який наказує Ізраїлю негайно зупинити операцію в Рафаху і який він проігнорував.

У ЄС нещодавно вперше на серйозному рівні обговорили санкції проти Ізраїлю через порушення міжнародного гуманітарного права, водночас у США продовжують декларувати підтримку.