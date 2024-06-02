Нетаньяху выступит в Конгрессе США на фоне критики действий Израиля в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял приглашение лидеров Конгресса США выступить на совместном заседании обеих палат на фоне критики израильской военной операции в секторе Газа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Нетаньяху заявил, что с нетерпением ждет возможности "представить правду" Конгрессу о "справедливой войне", которую Израиль ведет в Газе после нападения террористической группировки ХАМАС в октябре 2023 года.

"Крайне тронут привилегией представлять Израиль в обеих палатах Конгресса и представить правду о нашей справедливой войне против тех, кто стремится нас уничтожить, представителям американского народа и всего мира", – добавил израильский премьер.

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Напряженность в связи с выступлением Нетаньяху росла в течение последних недель после того, как спикер Палаты представителей США Майк Джонсон объявил о намерении пригласить премьера Израиля выступить перед Конгрессом.

Демократическая партия США раскололась из-за поддержки Израиля в его войне в Газе, особенно после недавних ударов по определенной безопасной зоне для палестинцев в южном городе Рафах, в результате которых, по сообщениям, погибли по меньшей мере 45 человек.

Критика усилилась также после предписания Международного суда ООН, предписывающего Израилю немедленно остановить операцию в Рафахе и который он проигнорировал.

В ЕС недавно впервые на серьезном уровне обсудили санкции против Израиля из-за нарушения международного гуманитарного права, в то же время в США продолжают декларировать поддержку.