Король Іспанії не хоче приймати президента Аргентини, який образив дружину Санчеса

Іспанський король Феліпе VI відмовився від аудієнції з президентом Аргентини Хав'єром Мілеєм під час його візиту до Мадрида у п’ятницю, 21 червня, після того, як той образив дружину прем’єра Іспанії Бегонію Гомес.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє El País.

Хоча аргентинська сторона просила про зустріч Мілея з іспанським монархом, її не включили до порядку денного королівської родини на п’ятницю.

Речник королівського палацу повідомив El País, що візити іноземних лідерів узгоджуються з Міністерством закордонних справ країни. У Міністерстві своєю чергою заявили, що не "коментують порядок денний іноземних лідерів".

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Водночас іспанська міністерка оборони Маргарита Роблес у коментарі телеканалу Telecinco назвала логічним відмову Феліпе VI зустрічатися з Мілеєм", оскільки президент Аргентини "проявив неповагу" до прем'єр-міністра Іспанії.

"Жоден іспанець не може з цим змиритися, тому що він (прем'єр-міністр. – Ред.) належить всім іспанцям, тим, хто за нього голосував, і тим, хто не голосував", – вважає Роблес.

Раніше цього року на заході ультраправої іспанської партії Vox Хав'єр Мілей назвав дружину Педро Санчеса "корумпованою" і розкритикував керівництво іспанського уряду.

Це призвело до дипломатичної напруженості між двома країнами та відкликання посла Іспанії в Аргентині.

Слова Мілея стосувались повідомлення про те, що суд Мадрида розглядав звинувачення у зловживанні впливом і корупції в бізнесі проти дружини Санчеса, висунуті за приватною скаргою групи антикорупційних активістів "Чисті руки".

Однак пізніше прокуратура Мадрида заявила, що подала апеляцію на закриття справи за відсутністю доказів.