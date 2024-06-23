170 французских дипломатов призвали не голосовать за крайних правых ради безопасности страны

Десятки французских дипломатов опубликовали совместное обращение к гражданам, в котором призывают не голосовать за крайне правые партии, которым опросы прогнозируют победу на выборах.

Как пишет "Европейская правда", перевод обращения, опубликованного в Le Monde, приводит Le Figaro.

Совместное обращение с предупреждением об угрозах в результате победы правопопулистского "Национального объединения" и их единомышленников подписали 170 действующих и бывших французских дипломатов.

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"Мы не можем допустить, чтобы победа крайне правых ослабила Францию и Европу в ситуации, когда у нас война. Здесь, в Европе", – подчеркивают они.

"Мы увидели, как Россия врывается в суверенные страны и своими танками разрушает то, что гарантировало мир на европейском континенте... И мы видим, как по демократиям бьет терроризм, как антилиберальные режимы сворачивают плюрализм и свободу СМИ", – отмечают подписанты, приводя в качестве европейского примера Венгрию.

Они отмечают, что противники демократических ценностей будут считать победу крайне правых сил во Франции сигналом о ее ослаблении и "приглашением" к вмешательству в национальную политику для своих целей и более агрессивной политики в отношении Европы в целом.

"Треснувшая броня нашей страны сделает ее более уязвимой к более многочисленным ударам, с еще большим рвением, для распространения раздора, коммунитаризма, расизма и антисемитизма, создания угрозы для единства и национальной безопасности", – предостерегают дипломаты.

Напомним, последние опросы прогнозируют убедительную победу "Национального объединения" и их соратников, но неизвестно, получат ли они абсолютное большинство.

Президент Эмманюэль Макрон призвал французов воздержаться от "голосования за крайности".

Канцлер Германии Олаф Шольц признал, что обеспокоен перспективами победы крайне правых во Франции.

Подробнее о том, почему президент Франции решил объявить досрочные выборы – в статье "Макрон идет ва-банк".