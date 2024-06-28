ЗМІ: Макрон визначився з кандидатом Франції у нову Єврокомісію

Президент Емманюель Макрон вирішив висунути кандидатуру Тьєррі Бретона на посаду єврокомісара від Франції на новий термін повноважень.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Monde з посиланням на поінформовані джерела.

За їхніми даними, президент Франції поінформував своїх колег-лідерів по ліберальній групі Renew Europe, а також президента Євроради Шарля Мішеля про свій вибір перед початком саміту лідерів ЄС у Брюсселі.

Макрон сказав їм, що оголосить про свій вибір главам держав й урядів 26 інших країн-членів ЄС, сказали співрозмовники видання.

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Як зазначає Le Monde, ситуація у Франції відіграла певну роль у цьому рішенні, адже для президента це питання захисту своїх повноважень щодо європейської політики у разі, якщо ультраправе "Національне об'єднання" отримає більшість на дострокових двотурових виборах у парламенті 30 червня та 7 липня.

Нещодавно формальний лідер "Національного об’єднання" Жордан Барделла заявив, що його сила сподівається мати вплив на призначення єврокомісара від Франції у разі своєї перемоги на дострокових парламентських виборах.

Як відомо, опитування прогнозують перемогу "Національному об’єднанню" і їхнім соратникам, проте невідомо, чи отримають вони абсолютну більшість у Національній асамблеї.

Нагадаємо, десятки французьких дипломатів опублікували спільне звернення до громадян, у якому закликають не голосувати за крайні праві партії.

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