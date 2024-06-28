СМИ: Макрон определился с кандидатом Франции в новую Еврокомиссию

Президент Эмманюэль Макрон решил выдвинуть кандидатуру Тьерри Бретона на должность еврокомиссара от Франции на новый срок полномочий.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Monde со ссылкой на информированные источники.

По их данным, президент Франции проинформировал своих коллег-лидеров по либеральной группе Renew Europe, а также президента Евросовета Шарля Мишеля о своем выборе перед началом саммита лидеров ЕС в Брюсселе.

Макрон сказал им, что объявит о своем выборе главам государств и правительств 26 других стран-членов ЕС, сказали собеседники издания.

Реклама:

Как отмечает Le Monde, ситуация во Франции сыграла определенную роль в этом решении, ведь для президента это вопрос защиты своих полномочий по европейской политике в случае, если ультраправое "Национальное объединение" получит большинство на досрочных двухтуровых выборах в парламенте 30 июня и 7 июля.

Недавно формальный лидер "Национального объединения" Жордан Барделла заявил, что его сила надеется иметь влияние на назначение еврокомиссара от Франции в случае своей победы на досрочных парламентских выборах.

Как известно, опросы прогнозируют победу "Национальному объединению" и их соратникам, однако неизвестно, получат ли они абсолютное большинство в Национальной ассамблее.

Напомним, десятки французских дипломатов опубликовали совместное обращение к гражданам, в котором призывают не голосовать за крайне правые партии.

Читайте также: Прыжок в неизвестность: как досрочные выборы изменят Францию и как обойти угрозы для Украины.