Сунак ухилився від питань про скандальні ставки на дату виборів в його партії

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак відмовився відповідати на запитання ЗМІ щодо скандалу зі ставками в його Консервативній партії на дату дострокових виборів, які він призначив на 4 липня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

Наразі поліція розширила розслідування щодо того, чи намагалися наближені до прем'єра особи отримати вигоду з інсайдерської інформації, роблячи ставки на час голосування 4 липня.

Питання полягає в тому, чи знали кандидати й посадовці від Консервативної партії про дату виборів до того, як Сунак оприлюднив її наприкінці минулого місяця, перед тим, як використовувати цю інформацію для того, щоб зробити ставку.

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"Абсолютно неправильно, коли тривають незалежні розслідування, щоб вони були скомпрометовані будь-яким чином", – заявив Сунак, неодноразово відмовляючись сказати, чи повідомляв він своєму парламентському помічнику Крейгу Вільямсу, який визнав, що робив ставки, дату виборів до того, як оголосив про них.

Він ухилився від відповіді навіть тоді, коли журналіст Sky News кілька разів повторював, що прем'єр не завдасть шкоди розслідуванню, якщо відповість на запитання.

"Воно є конфіденційним, і важливо, щоб залишалося таким", – сказав Сунак.

Британська поліція заявила у четвер, що розслідуватиме "невелику кількість" ставок, зроблених на час проведення загальних виборів у Великій Британії, що свідчить про серйозність справи, зазначає Bloomberg.

Більшість справ, що розслідують спільно з комісією з азартних ігор, пов'язані з підозрою в порушенні положень відповідного закону, який забороняє шахрайство, заявили в поліції.

Днями Сунак заявив, що діятиме відповідно до результатів внутрішнього розслідування "скандалу зі ставками" на дату виборів, в який потрапили декілька представників його Консервативної партії, яка також проводить внутрішнє розслідування.

Нещодавно в ЗМІ повідомили, що комісія з азартних ігор розслідує звинувачення стосовно посадовця Консервативної партії Ніка Мейсона у тому, що він робив ставки на дату загальних виборів до того, як вона була оголошена.

Перед тим очільник виборчої кампанії Консервативної партії Великої Британії Тоні Лі склав повноваження на тлі звинувачень у тому, що він разом із дружиною робив ставки на події, пов’язані з достроковими парламентськими виборами.

"Скандал зі ставками" зачепив іншого кандидата в депутати від Консервативної партії, близького помічника Сунака Крейга Вільямса, який раніше перепросив за те, що зробив ставку на дату виборів.

А поліція Лондона заарештувала офіцера поліції, який працював в охороні прем’єра Британії, через імовірні ставки на час проведення виборів.

Опитування прогнозують, що британські консерватори програють вибори 4 липня.

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