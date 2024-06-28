Сунак уклонился от вопросов о скандальных ставках на дату выборов в его партии

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отказался отвечать на вопросы СМИ относительно скандала со ставками в его Консервативной партии на дату досрочных выборов, которые он назначил на 4 июля.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

Сейчас полиция расширила расследование относительно того, пытались ли приближенные к премьеру лица извлечь выгоду из инсайдерской информации, делая ставки на время голосования 4 июля.

Вопрос заключается в том, знали ли кандидаты и чиновники от Консервативной партии о дате выборов до того, как Сунак обнародовал ее в конце прошлого месяца, перед тем, как использовать эту информацию для того, чтобы сделать ставку.

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"Совершенно неправильно, когда продолжаются независимые расследования, чтобы они были скомпрометированы каким-либо образом", – заявил Сунак, неоднократно отказываясь сказать, сообщал ли он своему парламентскому помощнику Крейгу Уильямсу, который признал, что делал ставки, дату выборов до того, как объявил о них.

Он уклонился от ответа даже тогда, когда журналист Sky News несколько раз повторял, что премьер не нанесет вреда расследованию, если ответит на вопрос.

"Оно является конфиденциальным, и важно, чтобы оставалось таковым", – сказал Сунак.

Британская полиция заявила в четверг, что будет расследовать "небольшое количество" ставок, сделанных во время проведения всеобщих выборов в Великобритании, что свидетельствует о серьезности дела, отмечает Bloomberg.

Большинство дел, расследуемых совместно с комиссией по азартным играм, связаны с подозрением в нарушении положений соответствующего закона, запрещающего мошенничество, заявили в полиции.

На днях Сунак заявил, что будет действовать в соответствии с результатами внутреннего расследования "скандала со ставками" на дату выборов, в который попали несколько представителей его Консервативной партии, которая также проводит внутреннее расследование.

Недавно в СМИ сообщили, что комиссия по азартным играм расследует обвинения в отношении чиновника Консервативной партии Ника Мейсона в том, что он делал ставки на дату всеобщих выборов до того, как она была объявлена.

Перед тем глава избирательной кампании Консервативной партии Великобритании Тони Ли сложил полномочия на фоне обвинений в том, что он вместе с женой делал ставки на события, связанные с досрочными парламентскими выборами.

"Скандал со ставками" затронул другого кандидата в депутаты от Консервативной партии, близкого помощника Сунака Крейга Уильямса, который ранее извинился за то, что сделал ставку на дату выборов.

А полиция Лондона арестовала офицера полиции, который работал в охране премьера Британии, из-за вероятных ставок на время проведения выборов.

Опросы прогнозируют, что британские консерваторы проиграют выборы 4 июля.

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