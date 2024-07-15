Новий уряд Британії планує понад 35 законопроєктів до початку роботи парламенту

Новий уряд Великої Британії до офіційного початку нової сесії парламенту в середу готує понад 35 законопроєктів, більшість із яких стосуються економічного зростання.

Як пише "Європейська правда", про це заявили в офісі прем'єра Кіра Стармера, повідомляє Reuters.

Серед законопроєктів британських лейбористів – запровадження нових жорстких правил витрачання коштів та посилення ролі незалежного Офісу бюджетної відповідальності Британії.

За словами Стармера, його уряд має на меті забезпечити стабільність, прискорити зростання та створити добробут по всій країні, додавши, що не можна гаяти часу.

Реклама:

"Ми не зупиняємось на досягнутому, ухвалюючи закони, які потрібні для довгострокової перебудови нашої країни, і наш амбітний... порядок денний – це перший внесок у ці зміни", – наголосив він.

Рейчел Рівз, яка стала першою жінкою на чолі британського Міністерства фінансів, вже виклала плани щодо збільшення обсягів житлового будівництва, розблокування інфраструктурних проєктів та залучення приватних інвестицій.

Нещодавно повідомляли, що новий уряд Великої Британії прагне створити фонд національного добробуту, щоб збільшити державні та приватні інвестиції для модернізації економіки.

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що прагне покращити торговельну угоду з Європейським Союзом, яку Лондон підписав із Брюсселем після виходу з ЄС.

Він також пообіцяв нову еру тісніших відносин з Європою, щоб майбутні покоління могли озирнутися "на те, чого наш континент досягнув разом".

Своєю чергою міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі казав, що перезавантаження відносин з ЄС є особливим пріоритетом.