Новое правительство Британии планирует более 35 законопроектов до начала работы парламента

Новое правительство Великобритании до официального начала новой сессии парламента в среду готовит более 35 законопроектов, большинство из которых касаются экономического роста.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявили в офисе премьера Кира Стармера, сообщает Reuters.

Среди законопроектов британских лейбористов – введение новых жестких правил расходования средств и усиление роли независимого Офиса бюджетной ответственности Великобритании.

По словам Стармера, его правительство ставит цель обеспечить стабильность, ускорить рост и создать благосостояние по всей стране, добавив, что нельзя терять времени.

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"Мы не останавливаемся на достигнутом, принимая законы, которые нужны для долгосрочной перестройки нашей страны, и наша амбициозная... повестка дня – это первый вклад в эти изменения", – подчеркнул он.

Рэйчел Ривз, которая стала первой женщиной во главе британского Министерства финансов, уже изложила планы по увеличению объемов жилищного строительства, разблокированию инфраструктурных проектов и привлечению частных инвестиций.

Недавно сообщалось, что новое правительство Великобритании стремится создать фонд национального благосостояния, чтобы увеличить государственные и частные инвестиции для модернизации экономики.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что стремится улучшить торговое соглашение с Европейским Союзом, которое Лондон подписал с Брюсселем после выхода из ЕС.

Он также пообещал новую эру более тесных отношений с Европой, чтобы будущие поколения могли оглянуться "на то, чего наш континент достиг вместе".

В свою очередь министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми говорил, что перезагрузка отношений с ЕС является особым приоритетом.