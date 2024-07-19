Глобальный киберсбой затронул порты, среди которых крупнейший в Европе

Из-за глобального сбоя в работе IТ-систем в Европе нарушена деятельность портов и судоходства.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

Согласно заявлению крупнейшего в Европе порта Роттердама в Нидерландах, ожидают, что пострадают некоторые из трех тысяч фирм, которые его используют.

Кроме того, на контейнерном терминале Baltic Hub, расположенном в доках польского Гданьска, заявили о проблемах, "препятствующих функционированию терминала".

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В то же время аэропорт Будапешта в Венгрии присоединился к списку тех, кого также задел сбой.

Отмечается, что системы регистрации авиакомпаний Eurowings, Ryanair и Wizz Air не работают, что привело к "задержкам, заторам и значительному увеличению времени ожидания", говорится в заявлении аэропорта.

Между тем регистрация в аэропорту Роттердама в Нидерландах пока невозможна. Перед терминалом аэропорта выстроились длинные очереди, сообщает агентство ANP.

Премьер Польши Дональд Туск заявил в X (Twitter), что в связи с глобальным сбоем польские службы информируют его обо всех связанных с ним инцидентах.

"Пока что они носят ограниченный характер и не угрожают национальной безопасности", – заверил он.

Сбой произошел после того, как несовершенное обновление широко используемой программы кибербезопасности от CrowdStrike вывело из строя системы Microsoft.

Генеральный директор CrowdStrike Джордж Курц заявил, что ситуацию исправили, добавив, что это не была кибератака. Некоторые компании заявили, что их системы медленно восстанавливаются.

Сообщалось, что глобальный киберсбой нарушил деятельность авиаперевозчиков, медиакомпаний, банков и телекоммуникационных фирм по всему миру и в Европе в частности.

Ранее на этой неделе чиновник НАТО высокого уровня сказал в комментарии СМИ, что, по его мнению, страна НАТО может попросить защиты от союзников по 5 статье Североатлантического договора из-за гибридных операций и кибератак России.

В Дании недавно решили повысить уровень угрозы разрушительных кибератак на предприятия, организации и органы власти с низкого до среднего в связи с "активизацией гибридной войны" со стороны России.