Во Франции посадили неонациста, угрожавшего атаковать факелоносцев на Олимпиаде

Суд во Франции приговорил к двум годам заключения 20-летнего неонациста, который обвинялся в намерениях атаковать эстафету олимпийского огня во время Игр в Париже.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

В заявлении парижской прокуратуры говорится, что мужчину осудили по обвинению в распространении инструкций по изготовлению бомб в соцсетях и постов, разжигающих ненависть и содержащих угрозы смерти, а также постов с личной информацией, подвергающих людей опасности.

Прокуратура заявила, что его вероятные комментарии, которые стали основанием для расследования, не были направлены конкретно против Олимпиады в Париже.

Реклама:

Сейчас эстафета приближается к концу своего многомесячного путешествия по Франции и заморским французским территориям перед открытием Игр.

Исполняющий обязанности министра внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сказал, что подозреваемый ранее уже попадал в поле зрения полиции "за ультраправые идеи, которые можно назвать неонацистскими".

Мужчину задержали 17 июля в его доме в Кольмаре, что в департаменте Верхний Рейн. Его взяли под стражу по распоряжению антитеррористического управления полиции.

Дарманен также заявлял об отсутствии угрозы терроризма во время Олимпиады в Париже, которые начнутся 26 июля.

В начале июля французская полиция провела несколько арестов в связи с террористическими угрозами в адрес предстоящих Олимпийских игр в Париже.

В Европе предупреждали о потенциальной террористической угрозе, особенно накануне Олимпийских игр в Париже в июле и во время нынешнего чемпионата Европы по футболу в Германии.