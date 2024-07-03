Лідер іспанської опозиції: Прем'єр обдурив каталонських сепаратистів

Лідер опозиційної Народної партії Альберто Нуньєс Фейхоо розкритикував прем'єра Іспанії Педро Санчеса після рішення Верховного суду не застосовувати новий закон про амністію до експрезидента Каталонії Карлеса Пучдемона.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю радіостанції Onda Cero.

За його словами, закон про амністію є "юридичним трюком", який означає, що бенефіціарам доведеться чекати, щоб дізнатися, чи будуть суди застосовувати його до них, або що він не буде застосований "до деяких злочинів".

"Санчес обдурив Пучдемона, і той дозволив обдурити себе. Закон не тільки аморальний, але й незаконний", – переконаний Фейхоо.

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Він також зазначив, що рішення Верховного суду допоможе його партії домогтися оскарження закону про амністію у Конституційному суді.

Напередодні Верховний суд Іспанії залишив у силі ордери на арешт колишнього лідера Каталонії та інших осіб, звинувачених у розкраданні коштів у зв'язку з невдалою спробою відокремлення регіону, оскільки постановив, що нещодавній закон про амністію на них не поширюється.

Це рішення є ударом для Пучдемона, який був налаштований оптимістично і сподівався, що амністія повністю зніме з нього всі звинувачення, з якими він зіткнувся в Іспанії, і дозволить йому повернутися без страху арешту.

Нагадаємо, минулого тижня Вищий суд Каталонії вперше застосував закон про амністію каталонських сепаратистів до політика та поліцейського, засуджених за дії, пов'язані з незаконним проголошенням незалежності іспанської автономії.

Прем'єр-міністр Педро Санчес висунув пропозицію про амністію минулого року в обмін на підтримку в парламенті двох каталонських сепаратистських партій.

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