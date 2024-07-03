Лидер оппозиции Испании: Премьер Санчес обманул каталонских сепаратистов с амнистией

Лидер оппозиционной Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо раскритиковал премьера Испании Педро Санчеса после решения Верховного суда не применять новый закон об амнистии к экс-президенту Каталонии Карлесу Пучдемону.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью радиостанции Onda Cero.

По его словам, закон об амнистии является "юридическим трюком", который означает, что бенефициарам придется ждать, чтобы узнать, будут ли суды применять его к ним, или что он не будет применен "к некоторым преступлениям".

"Санчес обманул Пучдемона, и тот позволил обмануть себя. Закон не только аморальный, но и незаконный", – убежден Фейхоо.

Реклама:

Он также отметил, что решение Верховного суда поможет его партии добиться обжалования закона об амнистии в Конституционном суде.

Накануне Верховный суд Испании оставил в силе ордера на арест бывшего лидера Каталонии и других лиц, обвиняемых в хищении средств в связи с неудачной попыткой отделения региона, поскольку постановил, что недавний закон об амнистии на них не распространяется.

Это решение является ударом для Пучдемона, который был настроен оптимистично и надеялся, что амнистия полностью снимет с него все обвинения, с которыми он столкнулся в Испании, и позволит ему вернуться без страха ареста.

Напомним, на прошлой неделе Высший суд Каталонии впервые применил закон об амнистии каталонских сепаратистов к политику и полицейскому, осужденных за действия, связанные с незаконным провозглашением независимости испанской автономии.

Премьер-министр Педро Санчес выдвинул предложение об амнистии в прошлом году в обмен на поддержку в парламенте двух каталонских сепаратистских партий.

Читайте также: Цена альянса с сепаратистами: почему Испания попала в политический кризис и какие последствия это будет иметь.