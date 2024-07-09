Болгарія втратила майже 650 млн євро через затримку вступу до Шенгену

Болгарія втратила майже 650 млн євро цього року в результаті того, що не була повністю прийнята до Шенгенської зони.

Про це заявив тимчасово виконувач обов'язків міністра економіки Болгарії Петко Ніколов, пише "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Йдеться про 423 мільйони євро прямих збитків і 225 мільйонів євро втрачених вигод.

Болгарія разом з Румунією стали членами Шенгенської зони наприкінці березня, але лише у частині, яка стосується повітряних і морських кордонів.

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У своїх коментарях щодо втрат, яких це завдало Болгарії, Ніколов процитував дані зі звіту, підготовленого для міністерства Інститутом економічних досліджень Болгарської академії наук. Його оцінка виявилася набагато песимістичнішою, ніж 0,5 мільярда євро щорічних втрат, раніше озвучених Союзом міжнародних перевізників.

"Результати повного прийняття Болгарії та Румунії до Шенгену не є одноразовим ефектом, а будуть посилюватися з поглибленням економічної інтеграції між європейськими країнами, а це означає, що кожна наступна відстрочка спричинятиме більшу втрачену вигоду як для болгарської, так і для європейської економіки", – сказав Ніколов.

Ніколов також зазначив, що приєднання Болгарії до сухопутних кордонів Шенгенської зони призведе до скорочення викидів вуглекислого газу від транспорту на суму 3,75 млн євро.

Болгарський уряд також зазначив, що приєднання до Шенгену полегшить інтенсивний рух на кордонах з Румунією та Грецією і призведе до швидкого розвитку логістичної інфраструктури в регіоні.

Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку раніше запевняв, що уряд має план для того, щоб країна повноцінно приєдналася до Шенгенської зони до кінця 2024 року.

Консенсус щодо "часткового" вступу обох країн у Шенген з’явився наприкінці 2023 року.