Болгария потеряла почти 650 млн евро из-за задержки вступления в Шенген

Болгария потеряла почти 650 млн евро в этом году в результате того, что не была полностью принята в Шенгенскую зону.

Об этом заявил временно исполняющий обязанности министра экономики Болгарии Петко Николов, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Речь идет о 423 миллионах евро прямых убытков и 225 миллионов евро упущенных выгод.

Болгария вместе с Румынией стали членами Шенгенской зоны в конце марта, но только в части, которая касается воздушных и морских границ.

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В своих комментариях относительно потерь, которые это нанесло Болгарии, Николов процитировал данные из отчета, подготовленного для министерства Институтом экономических исследований Болгарской академии наук. Его оценка оказалась гораздо более пессимистичной, чем 0,5 миллиарда евро ежегодных потерь, ранее озвученных Союзом международных перевозчиков.

"Результаты полного принятия Болгарии и Румынии в Шенген не являются одноразовым эффектом, а будут усиливаться с углублением экономической интеграции между европейскими странами, а это означает, что каждая последующая отсрочка будет вызывать большую упущенную выгоду как для болгарской, так и для европейской экономики", – сказал Николов.

Николов также отметил, что присоединение Болгарии к сухопутным границам Шенгенской зоны приведет к сокращению выбросов углекислого газа от транспорта на сумму 3,75 млн евро.

Болгарское правительство также отметило, что присоединение к Шенгену облегчит интенсивное движение на границах с Румынией и Грецией и приведет к быстрому развитию логистической инфраструктуры в регионе.

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку ранее уверял, что правительство имеет план для того, чтобы страна полноценно присоединилась к Шенгенской зоне до конца 2024 года.

Консенсус относительно "частичного" вступления обеих стран в Шенген появился в конце 2023 года.