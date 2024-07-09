Столтенберг: На саміті НАТО спробують виробити стратегію щодо Китаю

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що на саміті у Вашингтоні, що розпочинається 9 липня, члени Альянсу разом із партнерами по Тихоокеанському регіону спробують виробити стратегію щодо Китаю.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю CBS News.

Очільника НАТО запитали, чи є спробою виробити стратегію щодо Китаю участь у саміті Альянсу Австралії, Нової Зеландії, Японії та Південної Кореї.

"Значною мірою так, тому що війна в Україні демонструє, наскільки тісно пов'язані Росія та Китай, Північна Корея та Іран. Китай є головним провідником російської військової агресії проти України", – зазначив Столтенберг.

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Він зауважив, що президент КНР Сі Цзіньпін та лідер РФ Владімір Путін хочуть, щоб НАТО й США зазнали поразки в Україні.

"І якщо Путін переможе в Україні, це не тільки підбадьорить його, але й підбадьорить Сі, адже, як сказав прем'єр Японії, те, що відбувається в Україні сьогодні, може статися в Азії завтра", – пояснив Столтенберг.

За словами генсека, це демонструє, що НАТО важливе для США також і у відносинах з Китаєм, адже хоча Сполучені Штати – велика країна, в НАТО є те, чого не має жодна інша велика держава, а саме понад 30 друзів та союзників.

Раніше Столтенберг заявив, що Альянс на саміті у Вашингтоні, який пройде 9-11 липня, обговорить з Південною Кореєю шляхи побудови практичної співпраці щодо України.

Перед тим держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив з главою МЗС Південної Кореї поглиблення співпраці між РФ і КНДР.

Водночас ЗМІ повідомляли, що Євросоюз прагне встановити партнерство у сфері безпеки й оборони з Японією та Південною Кореєю для спільної розробки військової техніки.

Перед тим США закликали Європу серйозно поставитися до підтримки Китаєм Росії.