Столтенберг: На саммите НАТО попытаются выработать стратегию в отношении Китая

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что на саммите в Вашингтоне, который начинается 9 июля, члены Альянса вместе с партнерами по Тихоокеанскому региону попытаются выработать стратегию в отношении Китая.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью CBS News.

Главу НАТО спросили, является ли попыткой выработать стратегию в отношении Китая участие в саммите Альянса Австралии, Новой Зеландии, Японии и Южной Кореи.

"В значительной степени да, потому что война в Украине демонстрирует, насколько тесно связаны Россия и Китай, Северная Корея и Иран. Китай является главным проводником российской военной агрессии против Украины", – отметил Столтенберг.

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Он отметил, что президент КНР Си Цзиньпин и лидер РФ Владимир Путин хотят, чтобы НАТО и США потерпели поражение в Украине.

"И если Путин победит в Украине, это не только подбодрит его, но и подбодрит Си, ведь, как сказал премьер Японии, то, что происходит в Украине сегодня, может произойти в Азии завтра", – пояснил Столтенберг.

По словам генсека, это демонстрирует, что НАТО важен для США также и в отношениях с Китаем, ведь хотя Соединенные Штаты – большая страна, в НАТО есть то, чего не имеет ни одно другое большое государство, а именно более 30 друзей и союзников.

Ранее Столтенберг заявил, что Альянс на саммите в Вашингтоне, который пройдет 9-11 июля, обсудит с Южной Кореей пути построения практического сотрудничества по Украине.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Южной Кореи углубление сотрудничества между РФ и КНДР.

В то же время СМИ сообщали, что Евросоюз стремится установить партнерство в сфере безопасности и обороны с Японией и Южной Кореей для совместной разработки военной техники.

Перед тем США призвали Европу серьезно отнестись к поддержке Китаем России.