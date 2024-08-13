Спроба теракту у Відні: Адвокат підозрюваного каже, що звинувачення перебільшені

Адвокат 19-річного головного підозрюваного у підготовці теракту на скасованих концертах Тейлор Свіфт у Відні Вернер Томанек стверджує, що влада перебільшує серйозність справи.

Про це він сказав в інтерв’ю агентству APA, повідомляє "Європейська правда".

Томанек розповів, що ще не отримав доступу до всіх матеріалів справи, але послався на "фрагментарний запис" першого допиту свого клієнта.

"У нього не було ні засобів, ні можливості, ні вибухівки, щоб здійснити це (теракт. – Ред.)", – сказав юрист, додавши, що звинувачення проти його 19-річного клієнта "в найкращому випадку перебільшені", а влада їх нібито навмисне роздмухує.

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На думку Томанека, його клієнт може мати проблеми із психічним здоров’ям, а його плани теракту "були чистими фантазіями".

Пояснюючи зв’язок 19-річного підозрюваного з "Ісламською державою", адвокат стверджує, що хлопець справді визнав схильність до ісламізму на першому допиті, але пояснив це суто тим, що "він вважав це крутим".

Нагадаємо, три концерти Свіфт у Відні, які мали зібрати 195 тисяч глядачів, були скасовані пізно ввечері в середу минулого тижня після того, як уряд повідомив про запланований теракт.

Повідомляли, що під час обшуку в помешканні 19-річного підозрюваного знайшли хімічні речовини. Поліція Австрії заявила, що 19-річний підозрюваний зізнався у своїх намірах, але пізніше зізнання відкликав.

