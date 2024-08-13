Попытка теракта в Вене: Адвокат подозреваемого говорит, что обвинения преувеличены

Адвокат 19-летнего главного подозреваемого в подготовке теракта на отмененных концертах Тейлор Свифт в Вене Вернер Томанек утверждает, что власти преувеличивают серьезность дела.

Об этом он сказал в интервью агентству APA, сообщает "Европейская правда".

Томанек рассказал, что еще не получил доступа ко всем материалам дела, но сослался на "фрагментарную запись" первого допроса своего клиента.

"У него не было ни средств, ни возможности, ни взрывчатки, чтобы осуществить это (теракт. – Ред.)", – сказал юрист, добавив, что обвинения против его 19-летнего клиента "в лучшем случае преувеличены", а власти их якобы умышленно раздувают.

Реклама:

По мнению Томанека, его клиент может иметь проблемы с психическим здоровьем, а его планы теракта "были чистыми фантазиями".

Объясняя связь 19-летнего подозреваемого с "Исламским государством", адвокат утверждает, что парень действительно признал склонность к исламизму на первом допросе, но объяснил это сугубо тем, что "он считал это крутым".

Напомним, три концерта Свифт в Вене, которые должны были собрать 195 тысяч зрителей, были отменены поздно вечером в среду на прошлой неделе после того, как правительство сообщило о запланированном теракте.

Сообщалось, что во время обыска в доме 19-летнего подозреваемого нашли химические вещества. Полиция Австрии заявила, что 19-летний подозреваемый признался в своих намерениях, но позже признание отозвал.