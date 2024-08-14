У Швеції кажуть, що висока терористична загроза для країни зберігається

Міністр юстиції Швеції Гуннар Стрьоммер заявив, що висока терористична загроза для його країни зберігається.

Заяву шведського міністра наводить SVT, повідомляє "Європейська правда".

Очільник шведського Мін’юсту розповів, що Швеція має справу з трьома паралельними загрозами внутрішній безпеці.

Йдеться про тероризм і насильницький екстремізм, державних діячів, вороже налаштованих щодо Швеції, і злочинність, яка загрожує системі.

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"Висока терористична загроза зберігається, хоча картина загроз дещо змінилася. Швеція більше не є об'єктом пропаганди насильницьких екстремістів", каже Стрьоммер.

Минув майже рік відтоді, як Швеція підвищила рівень терористичної загрози до четвертого за п'ятибальною шкалою.

За даними Шведської служби безпеки (Säpo), про зниження або підвищення рівня терористичної загрози не йдеться.

"Загальна оцінка полягає в тому, що загроза залишається високою, і ми не перебуваємо в ситуації, коли можна розслабитися", – каже Фредрік Халльстрьом, начальник оперативного відділу Шведської служби безпеки.

Нагадаємо, в австрійському Відні були скасовані три концерти Тейлор Свіфт після того, як уряд повідомив про запланований теракт.

Повідомляли, що під час обшуку в помешканні 19-річного підозрюваного знайшли хімічні речовини. Поліція Австрії заявила, що 19-річний підозрюваний зізнався у своїх намірах, але пізніше зізнання відкликав.

На цьому тлі канцлер Австрії Карл Негаммер анонсував додаткові кроки для посилення боротьби з терористичними загрозами в країні.