В Швеции говорят, что высокая террористическая угроза для страны сохраняется
Министр юстиции Швеции Гуннар Стрёммер заявил, что высокая террористическая угроза для его страны сохраняется.
Заявление шведского министра приводит SVT, сообщает "Европейская правда".
Глава шведского Минюста рассказал, что Швеция имеет дело с тремя параллельными угрозами внутренней безопасности.
Речь идет о терроризме и насильственном экстремизме, государственных деятелях, враждебно настроенных по отношению к Швеции, и преступности, которая угрожает системе.
"Высокая террористическая угроза сохраняется, хотя картина угроз несколько изменилась. Швеция больше не является объектом пропаганды насильственных экстремистов", говорит Стрёммер.
Прошел почти год с тех пор, как Швеция повысила уровень террористической угрозы до четвертого по пятибалльной шкале.
По данным Шведской службы безопасности (Säpo), о снижении или повышении уровня террористической угрозы речь не идет.
"Общая оценка заключается в том, что угроза остается высокой, и мы не находимся в ситуации, когда можно расслабиться", – говорит Фредрик Халльстрьом, начальник оперативного отдела Шведской службы безопасности.
Напомним, в австрийской Вене были отменены три концерта Тейлор Свифт после того, как правительство сообщило о запланированном теракте.
Сообщалось, что во время обыска в квартире 19-летнего подозреваемого нашли химические вещества. Полиция Австрии заявила, что 19-летний подозреваемый признался в своих намерениях, но позже признание отозвал.
На этом фоне канцлер Австрии Карл Негаммер анонсировал дополнительные шаги для усиления борьбы с террористическими угрозами в стране.