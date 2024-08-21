Парламент Чехії остаточно схвалив закордонне голосування на виборах поштою

Верхня палата чеського парламенту, Сенат, у середу 21 серпня схвалила закон, який дозволить громадянам Чехії за кордоном заочно голосувати на національних виборах та виборах до Європейського парламенту.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За поправку до виборчого законодавства, яка дозволить голосування поштою, проголосували 56 з 68 сенаторів Чехії. Тепер вона піде на підпис чеському президенту, після чого набуде чинності.

Нижня палата парламенту Чехії проголосувала за закон у липні.

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Голосування поштою в Чехії стосуватиметься президентських і парламентських виборів, а також виборів до Європейського парламенту.

Ним зможуть скористатись чеські громадяни, які зареєструються у списку виборців у місцевому посольстві. Досі вони могли голосувати лише особисто в посольствах, що в деяких країнах означало подолання сотень кілометрів до виборчих дільниць.

Чехи, які перебувають за кордоном протягом короткого періоду часу, наприклад у відпустці, не зможуть проголосувати поштою.

Уперше голосування у такому форматі планують випробувати на парламентських виборах у Чехії у 2025 році.

Раніше аналогічне законодавство ухвалили в Молдові. Сейм Польщі також запровадив можливість голосування поштою для всіх виборців у країні та за кордоном.