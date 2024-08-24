Байден: Україна залишиться вільною, суверенною і незалежною
Президент США Джо Байден привітав українців з Днем незалежності України.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав в X (Twitter).
Байден запевнив, що Україна була, є і залишиться вільною країною.
"Сьогодні, коли народ України відзначає свій День Незалежності, давайте прояснимо ситуацію:
Коли почалася безглузда війна Росії, Україна була вільною країною. Сьогодні вона все ще залишається вільною країною. І війна закінчиться, коли Україна залишиться вільною, суверенною і незалежною країною", – написав він.
Today, as the people of Ukraine mark their Independence Day, let it be clear:– President Biden (@POTUS) August 24, 2024
When Russia’s senseless war began, Ukraine was a free country.
Today, it is still a free country.
And the war will end with Ukraine remaining a free, sovereign, and independent country. pic.twitter.com/YfK7V8nMID
Крім того, українців привітала і кандидатка у президенти США Камала Гарріс, запевнивши у продовженні підтримки.
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