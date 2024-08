Байден: Україна залишиться вільною, суверенною і незалежною

Президент США Джо Байден привітав українців з Днем незалежності України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав в X (Twitter).

Байден запевнив, що Україна була, є і залишиться вільною країною.

"Сьогодні, коли народ України відзначає свій День Незалежності, давайте прояснимо ситуацію:

Реклама:

Коли почалася безглузда війна Росії, Україна була вільною країною. Сьогодні вона все ще залишається вільною країною. І війна закінчиться, коли Україна залишиться вільною, суверенною і незалежною країною", – написав він.

Today, as the people of Ukraine mark their Independence Day, let it be clear:



When Russia’s senseless war began, Ukraine was a free country.



Today, it is still a free country.



And the war will end with Ukraine remaining a free, sovereign, and independent country. pic.twitter.com/YfK7V8nMID