Укр Рус Eng

Байден: Україна залишиться вільною, суверенною і незалежною

Новини — Субота, 24 серпня 2024, 19:52 — Іванна Костіна

Президент США Джо Байден привітав українців з Днем незалежності України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав в X (Twitter).

Байден запевнив, що Україна була, є і залишиться вільною країною.

"Сьогодні, коли народ України відзначає свій День Незалежності, давайте прояснимо ситуацію:

Реклама:

Коли почалася безглузда війна Росії, Україна була вільною країною. Сьогодні вона все ще залишається вільною країною. І війна закінчиться, коли Україна залишиться вільною, суверенною і незалежною країною", – написав він.

Крім того, українців привітала і кандидатка у президенти США Камала Гарріс, запевнивши у продовженні підтримки.

Читайте також привітання президентів держав Балтії та багатьох інших західних лідерів і послів до 33-ї річниці незалежності України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Байден
Реклама: