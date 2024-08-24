Байден: Украина останется свободной, суверенной и независимой
Президент США Джо Байден поздравил украинцев с Днем независимости Украины.
Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в X (Twitter).
Байден уверен, что Украина была, есть и останется свободной страной.
"Сегодня, когда народ Украины отмечает свой День Независимости, давайте проясним ситуацию:
Когда началась бессмысленная война России, Украина была свободной страной. Сегодня она все еще остается свободной страной. И война закончится, когда Украина останется свободной, суверенной и независимой страной", – написал он.
Today, as the people of Ukraine mark their Independence Day, let it be clear:– President Biden (@POTUS) August 24, 2024
When Russia’s senseless war began, Ukraine was a free country.
Today, it is still a free country.
And the war will end with Ukraine remaining a free, sovereign, and independent country. pic.twitter.com/YfK7V8nMID
Кроме того, украинцев поздравила и кандидат в президенты США Камала Харрис, заверив в продолжении поддержки.
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