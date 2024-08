Байден: Украина останется свободной, суверенной и независимой

Президент США Джо Байден поздравил украинцев с Днем независимости Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в X (Twitter).

Байден уверен, что Украина была, есть и останется свободной страной.

"Сегодня, когда народ Украины отмечает свой День Независимости, давайте проясним ситуацию:

Реклама:

Когда началась бессмысленная война России, Украина была свободной страной. Сегодня она все еще остается свободной страной. И война закончится, когда Украина останется свободной, суверенной и независимой страной", – написал он.

Today, as the people of Ukraine mark their Independence Day, let it be clear:



When Russia’s senseless war began, Ukraine was a free country.



Today, it is still a free country.



And the war will end with Ukraine remaining a free, sovereign, and independent country. pic.twitter.com/YfK7V8nMID