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Байден: Украина останется свободной, суверенной и независимой

Новости — Суббота, 24 августа 2024, 19:52 — Иванна Костина

Президент США Джо Байден поздравил украинцев с Днем независимости Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в X (Twitter).

Байден уверен, что Украина была, есть и останется свободной страной.

"Сегодня, когда народ Украины отмечает свой День Независимости, давайте проясним ситуацию:

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Когда началась бессмысленная война России, Украина была свободной страной. Сегодня она все еще остается свободной страной. И война закончится, когда Украина останется свободной, суверенной и независимой страной", – написал он.

Кроме того, украинцев поздравила и кандидат в президенты США Камала Харрис, заверив в продолжении поддержки.

Читайте также поздравления президентов государств Балтии и многих других западных лидеров и послов к 33-й годовщине независимости Украины.

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Байден
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