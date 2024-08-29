Глава МИД Румынии: поддержку Украины следует усилить, цели России не изменились

Министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску подчеркнула, что стратегические цели России в отношении Украины не изменились и ЕС должен активизировать поддержку Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она заявила перед неформальной встречей министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе 29 июня.

Одобеску подчеркнула, что Евросоюз должен ускорить многоуровневую поддержку Украины, в том числе и военную.

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"Мы должны разблокировать Европейский фонд мира и миссию военной помощи EUMAM, чтобы лучше обеспечивать потребности украинской армии.

Российские стратегические цели в отношении Украины остались неизменными. Удары по гражданской инфраструктуре, в том числе энергетической инфраструктуре – это "норма" для Москвы", – заявила глава МИД Румынии.

Она подчеркнула, что партнеры должны помочь Украине подготовиться к зиме, а Румыния продолжит помощь со своей стороны для Украины, а также будет помогать Молдове, в том числе и в энергетике.

"Также мы должны продолжить усиливать международную изоляцию России, в том числе принятием нового санкционного режима против России. Я имею в виду гибридные атаки России, направленные против Украины, Молдовы и стран-членов ЕС", – сказала Луминица Одобеску.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба перед встречей сказал, что будет поднимать вопрос о значительных задержках между анонсированной партнерами помощью и ее фактическим предоставлением, что создает трудности в планировании.

Глава МИД Литвы в своих комментариях перед заседанием также заявил, что многие страны не выполняют своих обязательств по своевременному предоставлению Украине обещанного оружия, и это усложняет ситуацию на фронте.

Напомним, на прошлой неделе в Румынии снова нашли фрагменты дрона у границы с Украиной.

В июне Румыния решила передать Украине одну систему Patriot.