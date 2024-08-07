Суд приговорил к заключению и депортации поляка, который ударил премьера Дании
Датский суд в среду приговорил поляка к четырем месяцам тюремного заключения и депортации за то, что он ударил премьер-министра страны Метте Фредериксен.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DR.
Судебный процесс по делу польского гражданина по обвинению в насилии против государственного служащего, а также по нескольким пунктам обвинений в непристойном обращении и мошенничестве, связанных с другими инцидентами, длился два дня.
Мужчину признали виновным в том, что он ударил премьера сжатым кулаком по правому предплечью.
Это обвинительный приговор за насилие в отношении государственного служащего, находящегося при исполнении служебных обязанностей.
Кроме того, он был признан виновным в ряде других преступлений, не связанных с инцидентом с Фредериксен, включая непристойное обнажение и мошенничество с ипотекой.
Приговор был вынесен судьями единогласно. Обвиняемый не будет подавать апелляцию.
Также ему будет запрещен въезд в Данию сроком на шесть лет.
Напомним, в июне 39-летний гражданин Польши подошел к Фредериксен на площади в центре Копенгагена и ударил ее в правое плечо.
Вскоре после этого Фредериксен доставили в больницу для обследования, и она отменила свою рабочую программу на следующие дни, в том числе свое появление на мероприятиях, связанных с выборами в Европейский парламент. Однако в целом премьер серьезно не пострадала.
Кроме того, в ходе судебного заседания накануне обвиняеммый не признал себя виновным, заявив, что был слишком пьян, чтобы помнить этот инцидент.