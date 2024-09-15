Министры G7 потребовали, чтобы Иран немедленно прекратил поддерживать Россию

Министры иностранных дел стран G7 – Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, а также верховный представитель ЕС – в совместном заявлении осудили экспорт Ираном и закупку Россией иранских баллистических ракет.

Об этом сообщили в Государственном департаменте США, пишет "Европейская правда".

Министры назвали продолжение Ираном передачи оружия России дальнейшей эскалацией военной поддержки захватнической войны РФ против Украины.

"Иран должен немедленно прекратить любую поддержку незаконной и неоправданной войны России против Украины и остановить такие передачи баллистических ракет, БПЛА и связанных с ними технологий, которые представляют прямую угрозу украинскому народу, а также европейской и международной безопасности в более широком смысле", – говорится в совместном заявлении дипломатов.

Реклама:

Они отметили, что страны G7 остаются непоколебимыми в своем стремлении привлечь Иран к ответственности за его неприемлемую поддержку войны России в Украине.

"В соответствии с нашими предыдущими заявлениями по этому вопросу, мы уже реагируем новыми и значительными мерами", – подчеркнули дипломаты.

Ранее стало известно, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель передал странам-членам предложение санкций за поставки Ираном баллистических ракет России.

Свои пакеты санкций против Ирана и России уже объявила Великобритания. Министерство финансов США также объявило о новых санкциях против Ирана.

Британская разведка проинформировала, что поставки иранских баллистических ракет усилят способность России наносить высокоточные удары по украинским военным или гражданским объектам вблизи линии фронта.