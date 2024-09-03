Кулеба: Монголія грубо порушила свої зобов’язання перед МКС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Монголія порушила свої міжнародні зобов’язання, відмовившись арештувати воєнного злочинця Владіміра Путіна за ордером Міжнародного кримінального суду.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в інтерв’ю CNN.

За словами голови МЗС, після перших повідомлень про візит Путіна до Монголії реакція Києва була "сильною".

"Ми послали їм (Монголії. – Ред.) чіткий сигнал напередодні візиту. Його проігнорували. Ми послали чіткий сигнал після того, як візит почався. Схоже, його теж ігнорують", – додав він.

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Кулеба зазначив, що влада України обговорюватиме, зокрема й і з міжнародними партнерами, подальші дії після візиту воєнного злочинця в Монголію.

"Судячи з того, що я побачив, Монголія вирішила грубо порушити свої зобов'язання за Римським статутом", – констатував міністр.

Візит Путіна до Монголії 3 вересня став першим візитом до держави-учасниці Римського статуту МКС після того, як у березні 2023 року суд видав ордер на його арешт через причетність до викрадення українських дітей.

Як писали раніше ЗМІ, монгольська влада нібито запевнила Путіна, що арештовувати його не буде. У самій країні це пояснити енергетичною залежністю від РФ.