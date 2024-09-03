Кулеба: Монголия грубо нарушила свои обязательства перед МКС

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Монголия нарушила свои международные обязательства, отказавшись арестовать военного преступника Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в интервью CNN.

По словам главы МИД, после первых сообщений о визите Путина в Монголию реакция Киева была "сильной".

"Мы послали им (Монголии. – Ред.) четкий сигнал накануне визита. Его проигнорировали. Мы послали четкий сигнал после того, как визит начался. Похоже, его тоже игнорируют", – добавил он.

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Кулеба отметил, что власти Украины будут обсуждать, в том числе и с международными партнерами, дальнейшие действия после визита военного преступника в Монголию.

"Судя по тому, что я увидел, Монголия решила грубо нарушить свои обязательства по Римскому статуту", – констатировал министр.

Визит Путина в Монголию 3 сентября стал первым визитом в государство-участник Римского статута МУС после того, как в марте 2023 года суд выдал ордер на его арест из-за причастности к похищению украинских детей.

Как писали ранее СМИ, монгольские власти якобы заверили Путина, что арестовывать его не будут. В самой стране это объяснить энергетической зависимостью от РФ.