Данія замовила у Rheinmetall системи ППО Skyranger 30

Німецький оборонний гігант Rheinmetall отримав ще одне велике замовлення в галузі мобільної протиповітряної оборони від Данії.

Про це повідомила пресслужба компанії, передає "Європейська правда".

Повідомляється, що у рамках цього замовлення відділення Rheinmetall Air Defense підписало контракт з агенцією з закупівель на виробництво 16 зенітних модулів.

Вартість замовлення становить тризначну суму в мільйони євро, також, як повідомили у заяві, компанія отримала замовлення ще на боєприпаси на двозначну суму в мільйони євро.

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Генерал-лейтенант Пер Пуголм Олсен, директор Данської агенції закупівель FMI заявив, що цей контракт є важливим кроком на шляху до створення засобів протиповітряної оборони для бригади, що, в свою чергу, робить значний внесок в її повну оперативну спроможність.

Skyranger 30 – це зенітна система, інтегрована в гарматну вежу. Призначена для розвідки, відстеження та відбиття атак з повітря.

У серпні Rheinmetall повідомила про замовлення на постачання основних бойових танків та броньованих ремонтно-евакуаційних машин до Чеської Республіки в рамках кільцевого обміну для підтримки України.

Також повідомлялося, що Литва буде зобов'язана закупити певну кількість боєприпасів у заводу німецького оборонного концерну Rheinmetall, який буде побудований на території країни.

Нещодавно Rheinmetall отримала замовлення від міжнародного клієнта НАТО на виробництво мінометних снарядів для збройних сил партнера Альянсу.