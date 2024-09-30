Укр Рус Eng

Данія замовила у Rheinmetall системи ППО Skyranger 30

Новини — Понеділок, 30 вересня 2024, 13:30 — Уляна Кричковська

Німецький оборонний гігант Rheinmetall отримав ще одне велике замовлення в галузі мобільної протиповітряної оборони від Данії.

Про це повідомила пресслужба компанії, передає "Європейська правда".

Повідомляється, що у рамках цього замовлення відділення Rheinmetall Air Defense підписало контракт з агенцією з закупівель на виробництво 16 зенітних модулів.

Вартість замовлення становить тризначну суму в мільйони євро, також, як повідомили у заяві, компанія отримала замовлення ще на боєприпаси на двозначну суму в мільйони євро. 

Реклама:

Генерал-лейтенант Пер Пуголм Олсен, директор Данської агенції закупівель FMI заявив, що цей контракт є важливим кроком на шляху до створення засобів протиповітряної оборони для бригади, що, в свою чергу, робить значний внесок в її повну оперативну спроможність.  

Skyranger 30 – це зенітна система, інтегрована в гарматну вежу. Призначена для розвідки, відстеження та відбиття атак з повітря. 

У серпні Rheinmetall повідомила про замовлення на постачання основних бойових танків та броньованих ремонтно-евакуаційних машин до Чеської Республіки в рамках кільцевого обміну для підтримки України.

Також повідомлялося, що Литва буде зобов'язана закупити певну кількість боєприпасів у заводу німецького оборонного концерну Rheinmetall, який буде побудований на території країни.

Нещодавно Rheinmetall отримала замовлення від міжнародного клієнта НАТО на виробництво мінометних снарядів для збройних сил партнера Альянсу. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Данія Німеччина
Реклама: