Дания заказала у Rheinmetall системы ПВО Skyranger 30

Немецкий оборонный гигант Rheinmetall получил еще один крупный заказ в области мобильной противовоздушной обороны от Дании.

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает "Европейская правда".

Сообщается, что в рамках этого заказа отделение Rheinmetall Air Defense подписало контракт с агентством по закупкам на производство 16 зенитных модулей.

Стоимость заказа составляет трехзначную сумму в миллионы евро, также, как сообщили в заявлении, компания получила заказ еще на боеприпасы на двузначную сумму в миллионы евро.

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Генерал-лейтенант Пер Пуголм Олсен, директор Датского агентства закупок FMI заявил, что этот контракт является важным шагом на пути к созданию средств противовоздушной обороны для бригады, что, в свою очередь, вносит значительный вклад в ее полную оперативную способность.

Skyranger 30 – это зенитная система, интегрированная в пушечную башню. Предназначена для разведки, отслеживания и отражения атак с воздуха.

В августе Rheinmetall сообщила о заказе на поставку основных боевых танков и бронированных ремонтно-эвакуационных машин в Чешскую Республику в рамках кольцевого обмена для поддержки Украины.

Также сообщалось, что Литва будет обязана закупить определенное количество боеприпасов у завода немецкого оборонного концерна Rheinmetall, который будет построен на территории страны.

Недавно Rheinmetall получила заказ от международного клиента НАТО на производство минометных снарядов для вооруженных сил партнера Альянса.