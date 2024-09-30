МКС розгляне запит Литви на розслідування злочинів режиму Лукашенка

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що його офіс розпочне попереднє розслідування у зв'язку з імовірними злочинами проти людяності, скоєними режимом самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка.

Про це йдеться в заяві Каріма Хана, яку цитує "Європейська правда".

Головний прокурор МКС підтвердив, що його офіс "проведе попередній розгляд запиту (Литви. – Ред.) в межах юрисдикції МКС і визначить, на основі встановлених вимог, чи є достатні підстави для початку розслідування".

Попередній розгляд є першим кроком до повноцінного розслідування Міжнародним кримінальним судом імовірних злочинів. Воно може призвести до оголошення ордерів на арешт і, зрештою, до судового розгляду.

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Раніше в понеділок уряд Литви офіційно передав офісу прокурора МКС матеріали, пов’язані зі вчиненням представниками режиму Лукашенка транскордонних злочинів проти людяності щодо білорусів.

Ідеться зокрема про примусової депортації, переслідування осіб та іншої жорстокої поведінки, яка суперечить основним нормам міжнародного права.

Оскільки відповідні злочини були скоєні як на території Білорусі, так і на території країн-учасниць Римського статуту, Міжнародний кримінальний суд потенційно має юрисдикцію.

Нагадаємо, ще торік Європарламент затвердив рішення із закликом до Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт Лукашенка за депортації українських дітей.

А прокуратура Литви почала розслідувати незаконне вивезення українських дітей до Білорусі.