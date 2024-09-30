МУС рассмотрит запрос Литвы на расследование преступлений режима Лукашенко

Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что его офис начнет предварительное расследование в связи с вероятными преступлениями против человечности, совершенными режимом самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом говорится в заявлении Карима Хана, которое цитирует "Европейская правда".

Главный прокурор МУС подтвердил, что его офис "проведет предварительное рассмотрение запроса (Литвы. – Ред.) в пределах юрисдикции МУС и определит, на основе установленных требований, есть ли достаточные основания для начала расследования".

Предварительное рассмотрение является первым шагом к полноценному расследованию Международным уголовным судом предполагаемых преступлений. Оно может привести к объявлению ордеров на арест и, наконец, к судебному разбирательству.

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Ранее в понедельник правительство Литвы официально передало офису прокурора МУС материалы, связанные с совершением представителями режима Лукашенко трансграничных преступлений против человечности в отношении белорусов.

Речь идет в частности о принудительной депортации, преследовании лиц и другого жестокого поведения, которое противоречит основным нормам международного права.

Поскольку соответствующие преступления были совершены как на территории Беларуси, так и на территории стран-участниц Римского статута, Международный уголовный суд потенциально имеет юрисдикцию.

Напомним, еще в прошлом году Европарламент утвердил решение с призывом к Международному уголовному суду выдать ордер на арест Лукашенко за депортацию украинских детей.

А прокуратура Литвы начала расследовать незаконный вывоз украинских детей в Беларусь.