В Германии заявляют, что органы безопасности "задыхаются" от бюрократии

Бывший глава Федеральной разведывательной службы Германии Герхард Шиндлер пожаловался на чрезмерную бюрократию и контроль, которому подвергаются спецслужбы.

Об этом он заявил после недавних слушаний в Бундестаге с участием руководителей немецких спецслужб, цитирует n-tv, передает "Европейская правда".

По его словам, немецкие органы безопасности "задыхаются от полнокровной бюрократии".

"Требования к разрешениям, утверждения, процедуры подачи заявок, требования к документации, обязательства по отчетности, высокие юридические и фактические препятствия для проведения оперативных мероприятий и чрезмерная защита данных парализуют работу служб", – подчеркнул Шиндлер.

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Он считает, что "наконец нужен поворот в работе разведывательных служб: больше денег, больше персонала, больше правовых полномочий и больше доверия".

Накануне министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер предупредила о росте опасности от деятельности российской разведки в стране.

Недавно стало известно, что МВД Германии подготовило законопроект, который расширит меры по проверке сотрудников в таких чувствительных областях, как информационные технологии и коммуникации, в правительстве и в критической инфраструктуре из-за опасений относительно шпионажа.

Напомним, европейские разведывательные службы ранее предупреждали о том, что Россия активизировала диверсионные операции.

А Министерство обороны Великобритании предупредило, что российские шпионы могут использовать беспилотники для слежки за британскими военными базами, где проходят подготовку украинские солдаты.