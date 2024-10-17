Во Франции проходит подготовительная конференция Саммита мира по ядерной безопасности

Во Франции 17 октября проходит конференция по пункту "ядерная безопасность" из украинской "формулы мира", как подготовительный этап перед вторым Саммитом мира.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказал глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

Барро напомнил, что Франция взяла на себя проведение конференции по вопросу ядерной безопасности, одного из 10 пунктов украинской "формулы мира".

📍Conférence sur la sûreté nucléaire.



En soutenant l’🇺🇦 et en défendant la sécurité de ses centrales nucléaires, la France s’oppose fermement aux tentatives de la Russie d’instrumentaliser l’énergie comme arme de guerre.



La paix et la sûreté nucléaire ne sont pas négociables. pic.twitter.com/V6xWNQ3bRz Реклама: October 17, 2024

"Поддерживая Украину и отстаивая безопасность атомных электростанций, Франция решительно выступает против попыток России использовать эту энергию как средство ведения войны... Уверенность в ядерной безопасности – это не то, о чем можно торговаться", – отметил Барро.

В последние дни октября в Канаде запланирована еще одна тематическая конференция – по пункту об освобождении пленных и возвращении депортированных в Россию украинцев.

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подготовка к организации следующего Саммита мира должна завершиться уже в начале ноября, но сама дата саммита пока неизвестна.

Зеленский также объяснял, что озвученный им "план победы" имеет целью создать те условия, при которых будет возможно реализовать пункты из "формулы мира".