Глава Мінооборони Литви закликає до посилення ППО: Оборону на танках не побудуєш

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас вважає, що не варто поспішати з придбанням танків для новоствореного батальйону, не забезпечивши спочатку належне оснащення своїх збройних сил системами протиповітряної оборони.

Заяву литовського міністра наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Кащюнас зробив ці зауваження після того, як з'ясувалося, що Литва не зможе створити військову дивізію до 2030 року через рішення влади розділити закупівлю німецьких танків Leopard 2 на етапи.

За його словами, рішення про поетапну закупівлю має на меті прискорити придбання третьої батареї зенітно-ракетних комплексів середньої дальності NASAMS, контракт на закупівлю яких Литва підписала раніше цієї осені.

Реклама:

"Я не можу засновувати нашу оборонну політику на танковому батальйоні, бачачи, як розвивається війна, як змінюються методи ведення війни, як ламається важка техніка в Україні, і як важливо протистояти повітряним загрозам, знаючи про величезний вакуум і брак засобів протиповітряної оборони в НАТО", – сказав міністр.

Він переконаний, що "не можна вкладати все в одну сферу".

"Тому поступовий рух має набагато більше сенсу і, я вважаю, є мудрішим", – додав очільник оборонного відомства.

За словами Кащюнаса, поточні плани передбачають, що необхідна кількість танків для однієї роти буде поставлена до 2030 року, що дозволить дивізії діяти на "середньому рівні потужності".

"Це також значна сила, яка в разі необхідності буде боротися з ворогом, але наша мета, звичайно, – стримувати ворога разом з нашими союзниками", – сказав він.

Нагадаємо, у травні уряд Литви затвердив зміни в структурі армії, мета яких – створити піхотну дивізію з танковим батальйоном, а також збільшити кількість призовників.

А з 1 жовтня у Литві набув чинності закон, який дозволить громадянам, підприємствам та організаціям Литви робити пожертви на потреби оборони країни, здійснюючи онлайн-перекази або купуючи "оборонні облігації".