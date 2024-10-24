Глава Минобороны Литвы призывает к усилению ПВО: Оборону на танках не построишь

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас считает, что не стоит спешить с приобретением танков для новосозданного батальона, не обеспечив сначала надлежащее оснащение своих вооруженных сил системами противовоздушной обороны.

Заявление литовского министра приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

Кащюнас сделал эти замечания после того, как выяснилось, что Литва не сможет создать военную дивизию до 2030 года из-за решения властей разделить закупку немецких танков Leopard 2 на этапы.

По его словам, решение о поэтапной закупке имеет целью ускорить приобретение третьей батареи зенитно-ракетных комплексов средней дальности NASAMS, контракт на закупку которых Литва подписала ранее этой осенью.

Реклама:

"Я не могу основывать нашу оборонную политику на танковом батальоне, видя, как развивается война, как меняются методы ведения войны, как ломается тяжелая техника в Украине, и как важно противостоять воздушным угрозам, зная об огромном вакууме и нехватке средств противовоздушной обороны в НАТО", – сказал министр.

Он убежден, что "нельзя вкладывать все в одну сферу".

"Поэтому постепенное движение имеет гораздо больше смысла и, я считаю, является более мудрым", – добавил глава оборонного ведомства.

По словам Кащюнаса, текущие планы предусматривают, что необходимое количество танков для одной роты будет поставлено к 2030 году, что позволит дивизии действовать на "среднем уровне мощности".

"Это также значительная сила, которая в случае необходимости будет бороться с врагом, но наша цель, конечно, – сдерживать врага вместе с нашими союзниками", – сказал он.

Напомним, в мае правительство Литвы утвердило изменения в структуре армии, цель которых – создать пехотную дивизию с танковым батальоном, а также увеличить количество призывников.

А с 1 октября в Литве вступил в силу закон, который позволит гражданам, предприятиям и организациям Литвы делать пожертвования на нужды обороны страны, осуществляя онлайн-переводы или покупая "оборонные облигации".