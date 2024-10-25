ЗМІ: Протестувальники завдали збитків на 100 тисяч євро університету в Берліні

Спроба захоплення Вільного університету Берліна тиждень тому завдала збитків на суму понад 100 тисяч євро.

Про це написало агентство Spiegel із посиланням на дані університету, передає "Європейська правда".

Про це розповів речник університету у відповідь на запит журналістів.

"Наразі ми припускаємо шестизначну суму збитків", – пояснив він.

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Наразі більш точної інформації немає, а також університет не може сказати, чи були серед бунтівників студенти університету.

Як відомо, у четвер минулого тижня люди в масках увірвалися до президентської будівлі університету.

Вони пошкодили меблі та електроніку і винесли меблі на вулицю. На фасаді історичної будівлі були розписані антисемітські гасла і трикутник палестинської терористичної організації ХАМАС.

Поліція заарештувала кількох людей, ще кільком вдалося втекти.

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Університет попросив співробітників, які перебували в будівлі під час нападу, надати поліції докладні звіти про те, що вони бачили.

Прессекретар університету додав, що деякі співробітники все ще не можуть виконувати свої обов'язки. Поліція на запит не надала жодної додаткової інформації.

5 жовтня пропалестинські демонстранти пройшли маршем через центр Лондона, внаслідок чого поліція міста заарештувала 17 людей.

8 жовтня у берлінському районі Нойкьольн спалахнули масові заворушення після пропалестинської демонстрації.

Також повідомлялося, що пропалестинські протестувальники напали на британські офіси німецької страхової компанії Allianz, забруднивши їх червоною фарбою на знак протесту проти зв'язків з ізраїльською оборонною компанією Elbit Systems.