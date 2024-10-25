СМИ: Протестующие нанесли ущерб на 100 тысяч евро университету в Берлине

Попытка захвата Свободного университета Берлина неделю назад нанесла ущерб на сумму более 100 тысяч евро.

Об этом написало агентство Spiegel со ссылкой на данные университета, передает "Европейская правда".

Об этом рассказал представитель университета в ответ на запрос журналистов.

"Сейчас мы предполагаем шестизначную сумму убытков", – пояснил он.

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Сейчас более точной информации нет, а также университет не может сказать, были ли среди бунтовщиков студенты университета.

Как известно, в четверг на прошлой неделе люди в масках ворвались в президентское здание университета.

Они повредили мебель и электронику и вынесли мебель на улицу. На фасаде исторического здания были антисемитские лозунги и треугольник палестинской террористической организации ХАМАС.

Полиция арестовала нескольких человек, еще нескольким удалось сбежать.

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Университет попросил сотрудников, которые находились в здании во время нападения, предоставить полиции подробные отчеты о том, что они видели.

Пресс-секретарь университета добавил, что некоторые сотрудники все еще не могут выполнять свои обязанности. Полиция на запрос не предоставила никакой дополнительной информации.

5 октября пропалестинские демонстранты прошли маршем через центр Лондона, в результате чего полиция города арестовала 17 человек.

8 октября в берлинском районе Нойкёльн вспыхнули массовые беспорядки после пропалестинской демонстрации.

Также сообщалось, что пропалестинские протестующие напали на британские офисы немецкой страховой компании Allianz, испачкав их красной краской в знак протеста против связей с израильской оборонной компанией Elbit Systems.