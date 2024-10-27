Тисячі людей протестували в Лісабоні проти насильства поліції

Тисячі людей вийшли на головний проспект у центрі Лісабона в суботу, щоб висловити протест проти насильства з боку поліції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Протест відбувся через кілька днів після того, як поліцейський застрелив португальця, що народився в африканській острівній державі Кабо-Верде. Цей інцидент спровокував хвилю заворушень.

Правозахисна група Vida Justa, яка організувала протест, змінила маршрут, щоб уникнути зіткнень з прихильниками ультраправої антиімміграційної партії Chega, які провели окрему меншу акцію також у центрі Лісабона на підтримку поліції.

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Насильство спалахнуло на багатоетнічних околицях столиці після того, як у понеділок у передмісті Амадора застрелили 43-річного кухаря Одаїра Моніза.

Демонстранти вигукували "Правосуддя для Одаїра" і несли плакати з гаслами "Припиніть вбивати нас" і "Кому дзвонити, коли вбивця – поліція?".

Минулого року Комітет ООН з ліквідації расової дискримінації заявив, що стурбований надмірним застосуванням сили поліцією в Португалії, особливо проти осіб африканського походження.

У португальській поліції пообіцяли розслідувати, чи була застосована надмірна сила проти загиблого, а міністерка внутрішніх справ країни Маргарита Бласко пообіцяла зробити все, щоб притягнути учасників заворушень до відповідальності.

В останні роки Португалія намагається переосмислити своє колоніальне минуле, зокрема причетність до масштабної работоргівлі та расизм, який вона породила. Станом на 2020 рік скарги на расову дискримінацію в Португалії збільшилися на 50%.